الشرطة تقبض على تاجر للمخدرات وتضبط بحوزته مواد وحبوب مخدرة في طولكرم

طولكرم / سما /

قبضت شرطة مكافحة المخدرات، الخميس، على تاجر خطير للمخدرات في مخيم طولكرم، وبحوزته كمية من اصناف المواد المخدرة .

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أنه وبناء على معلومات تلقتها شرطة مكافحة المخدرات تتعلق بوجود أحد الأشخاص المطلوبين للقضاء وعليه قضايا تجارة وترويج وحيازة للمخدرات ، مختبئاً داخل منزله وسط مخيم طولكرم، على الفور قامت الشرطة بالتوجه إلى المنزل لإلقاء القبض عليه.

وأضاف ارزيقات، ان قوة من شرطة مكافحة المخدرات ترافقها الشرطة الخاصة قامت باقتحام المنزل الذي يختبئ به التاجر، وتمكنت من القبض عليه، و عَثرت بحوزته على قطع بنية اللون من مواد يُشتبه أنها من الحشيش المخدر وحبوب الاكستازي ومادة الهايدرو 14 كيس ومادة خضراء اللون مشتبه انها مخدرة وزيت الحشيش وضبطت أيضا مبلغ مالي يستخدم لتجارة المخدرات بخزانة غرفته، وبناء على ذلك تم ضبط هذه المخدرات بعلم النيابة العامة،

وأكد ارزيقات انه تم توقيف التاجر إلى حين استكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولا .