فصائل المقاومة بغزة تصدر بيان هام حول المستجدات السياسية والميدانية في القطاع!

غزة / سما /

اصدرت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، بيان هام حول المستجدات السياسية والميدانية في القطاع.

وقالت الفصائل في بيانها، إن اغتيال المجاهد محمود الأدهم من كتائب القسام جريمة صهيونية، والاحتلال يتحمل مسؤولية هذه الحماقة، وسيدفع ثمناً باهضاً من دماء وأشلاء جنوده وضباطه رداً على هذا الاجرام.

وأضافت: نحذر الاحتلال من اختبار صبر فصائل المقاومة التي أثبتت أنها قادرة على لجم تغول الاحتلال بحق أبناء شعبنا، ولن نسمح بتغيير قواعد الاشتباك وفرض قواعد جديدة تخدم مصالح الاحتلال.

وتابعت: أن الإعلان عن خطوة حل اللجان الشعبية في غزة عدوان على حقوق شعبنا يهدف إلى تصفية حق اللاجئين في العودة إلى أراضيهم المحتلة، وهذا إعلان صارخ يأتي في خدمة المتآمرين على القضية الفلسطينية.

وأشارت الى أن هذه الخطوة من قبل رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير تسعى لتشعيب الانقسام ومحاولة بائسة لتعطيل كافة أشكال الحياة في غزة.