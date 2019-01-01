حرائق في غلاف غزة مجدداً

غزة / سما /

أفادت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم الخميس باندلاع 3 حرائق في غلاف غزة، بسبب بالونات حارقة أطلقت من القطاع.

وأوضح موقع "حدشوت 24 العبري" أن تمت مشاهدة عدد كبير من البالونات الحارقة في سماء كيبوتسات المجلس الإقليمي شاعر هنيجيف، أطلقت قبل قليل من شمال قطاع غزة، وقوات الجيش الإسرائيلي تتابع هذه البالونات.

وأكد موقع العبري، اندلاع حريق في المجلس الإقليمي أشكول، اضافة لحريق اخر في كيبوتس ناحال عوز بفعل بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة.

كما اندلع حريق ثالث في أحراش كيبوتس "كيسوفيم" بفعل البالونات الحارقة التي تُطلق من قطاع غزة.

يشار إلى أن وسائل إعلام محلية تناقلت، بأن وحدة برق الجهادية أطلقت عشرات البالونات الحارقة تجاه مستوطنات غلاف غزة مساء اليوم.