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الرئاسة: مستعدون لاستئناف الاتصالات مع واشنطن ولكن!

الخميس 11 يوليو 2019 09:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة: مستعدون لاستئناف الاتصالات مع واشنطن ولكن!


رام الله / سما/

عقبت الرئاسة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، على ما يصدر من تصريحات لمسؤولين في الإدارة الأميركية حول تحقيق السلام.

وقال نبيل ابو درينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة، إن منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد أنها لم ترفض في يوم من الأيام أية مفاوضات أو مبادرات لتحقيق سلام فلسطيني- إسرائيلي يقوم على أساس حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967، وفي إطار قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي تعتبر القدس الشرقية أرضا محتلة.

وأضاف أن منظمة التحرير الفلسطينية على استعداد تام لاستئناف العلاقات والاتصالات مع الإدارة الأميركية إذا أعلنت التزامها بهذه المرجعيات.

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