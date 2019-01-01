الاحتلال يلغي قراراً بالافراج من النائب محمد الطل

بيت لحم / سما /

سحبت قوات الاحتلال قرار الإفراج "الجوهري" عن عضو المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح النائب محمد إسماعيل الطل (54 عاما) من بلدة الظاهرية جنوب الخليل، قبل يوم واحد من الموعد المفترض لاخلاء سبيله.

ويمضي النائب الطل فترة اعتقاله الحالية في سجن عوفر، وهو معتقل إدارياً منذ 1512019 وحصل على قرار يقضي بالإفراج عنه جوهريا في 1172019 بعد تقدمه للاستئناف لدى المحكمة الإسرائيلية.

وأمضى الطل نحو 12 عاما في سجون الاحتلال في اعتقالات متفرقة، أغلبها في الاعتقال الإداري، علما ان الطل يعاني من عدة أمراض منها الضغط والسكري.