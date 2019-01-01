شرطة الاحتلال تقتحم نادي الثوري بالقدس

القدس المحتلة / سما /

اقتحمت شرطة الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس ساحة نادي شباب الثوري الرياضي في القدس.

وقال رئيس النادي بسام غيث بأن حالة من الخوف والرعب أصابت الأطفال المشاركين في مخيم العودة الثالث الذي يقيمه النادي برعاية وتنسيق المجلس الاعلى للشباب والرياضة، حين فوجئوا (الاطفال) باقتحام وحدة خاصة تستخدم دراجة نارية النادي.

واشار الى أن النادي الذي يعتبر أقدم مؤسسة في الحي (منذ عام 1976)، تعرض خلال السنوات الماضية لاقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال واعتقل مؤسسيه ومدربيه الرياضيين، لافتا الى ان مقر النادي يقع قرب عدد من البؤر الاستيطانية والمطلة على أحياء بلدة سلوان جنوب القدس.

وأوضح مدير المخيم الصيفي محمود غيث، بأن النادي يحتضن أبناء الحي طوال العام، وأن عدد المشاركين في المخيم نحو 150 طالب تتراوح اعمارهم بين 8-15 عاماً.

وأشار غيث إلى أن النادي ومجلس الشباب والرياضة يسعيان من خلال هذه المخيمات المجانية الاهتمام بأطفال الحي في ظل عدم توفر الملاعب والحدائق، وحاجتهم الملحة للتفريغ من خلال الفعاليات الرياضية والترفيهية والفنية والكشفية، ودورة الاسعاف.