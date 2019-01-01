عمان: التميمي يطلع المقرر الخاص للأمم المتحدة على انتهاكات الاحتلال

عمان /سما/

اطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني احمد بيوض التميمي، مساء اليوم الخميس، في العاصمة الاردنية عمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة مايكل لينك، المعني بحالة حقوق الانسان في الارض الفلسطينية، على انتهاكات الاحتلال بحق ابناء شعبنا.

وعلى هامش الاجتماع قال التميمي: "نحن نجوب العالم من اجل قضيتنا وفضح ممارسات الاحتلال الاسرائيلي الذي يعمل على ان انتهاك حقوقنا وإعدام ابنائنا وإعدام مبانينا التاريخية، وسلوان هي الشاهد على ذلك، وكذلك اقتحامات المسجد الأقصى.

واضاف، لهذا "نعمل على فضح هذه الممارسات وتبيانها للعالم، وللمطالبة بالعمل على وقف هذه الممارسات العنصرية تجاه شعبنا، مشيرا الى ان الاجتماع معر المقرر الخاص مايكل لينك في العاصمة عمان جاء بعد منعه من الدخول إلى الأرض الفلسطينية.

وتابع "خرجنا باتفاق وتواصل مستمر بين دائرتنا ودوائر حقوق الإنسان في كندا لتعود على شعبنا بالفائدة المرجوة".