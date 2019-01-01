بيان هام من كتائب القسام حول ما اشيع عن محاولة الاحتلال اختطاف عدد من قادتها!

غزة / سما /

اصدرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الخميس، بيان هام حول ما أشيع عن محاولة الاحتلال اختطاف عدد من قادتها.

وقالت الكتائب على لسان المتحدث باسمها "أبو عبيدة"، إن العدو الصهيوني لا يزال يعيش حالة الفشل والتخبط بعد عملية #حد_السيف ويحاول التغطية على هذا الفشل وتعويضه بنشر وتسريب معلومات مفبركة وكاذبة ومضللة عبر أذرع استخباراتية وإعلامية مختلفة.

وأوضح أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول محاولات العدو خطف واغتيال عدد من قيادات القسام هو محض تلفيق ووهم وأحلام لا أساس لها من الصحة وإن المقاومة بفضل الله في حالة يقظة دائمة ومعركة مفتوحة وستظل شوكة في حلق الاحتلال حتى زواله.

ودعا الناطق العسكري باسم كتائب القسام، وسائل الإعلام إلى الحذر من تداول معلومات مجهولة المصدر والتحلي بالمسؤولية واستقاء الأخبار المتعلقة بالمقاومة من مصادرها الرسمية.