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وزارة الصحة تسير قافلة أدوية إلى مستودعاتها بقطاع غزة

الخميس 11 يوليو 2019 07:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة تسير قافلة أدوية إلى مستودعاتها بقطاع غزة


رام الله / سما /

 سيرت وزارة الصحة، اليوم الخميس، قافلة أدوية من مستودعاتها في قرية سالم بمدينة نابلس إلى مستودعاتها بقطاع غزة.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، خلال مشاركتها تسيير القافلة بحضور السفير الياباني لدى فلسطين تاكيشي أوكوبو، ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين جيرالد روكنشواب، إن القيادة السياسية والحكومة توليان القطاع الصحي في الضفة الغربية وقطاع غزة أهمية كبرى، فهي تضع هذا القطاع على رأس سلم الأولويات رغم الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة.

وأضافت أن القافلة التي تم تسييرها بمنحة يابانية تضم أدوية لمرضى السرطان وأمراض الدم وأمراض الكلى، إضافة إلى مستهلكات طبية.

وأعربت الكيلة عن شكرها لحكومة اليابان على دعمها المتواصل لشعبنا الفلسطيني، مؤكدة أهمية تظافر جهود المجتمع الدولي للتخفيف عن شعبنا.

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