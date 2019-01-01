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الاحتلال يسلم إخطارات بوقف بناء 6 منازل وبركس في رمانة

الخميس 11 يوليو 2019 07:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يسلم إخطارات بوقف بناء 6 منازل وبركس في رمانة


جنين / سما /

 أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بوقف بناء ستة منازل و"بركس" للأغنام، في قرية رمانة غرب جنين بحجة عدم الترخيص.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية رماة وصورت 6 منازل قيد الإنشاء وبركس، وسلمت أصحابها وهم: الأشقاء علي، وعبد الرزاق، ومحمود، ويوسف أبو حماد، وأكرم نجيب صبيحات، وحسني حسين حرز الله، ومالك البركس المواطن يوسف أسعد الرفاعي، إخطارات بوقف البناء بحجة أن المنازل تقع بمحاذاة جدار الفصل والضم العنصري.

من جهته، ندد محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، بسياسة الاحتلال العدوانية، مشيرا إلى أن هذه الأعمال العدوانية لها علاقة بالنفس العنصري الإسرائيلي التي تمارسه بحق أبناء شعبنا، وهذا توجه يعبر عن نوايا الاحتلال الاستمرار بالتنغيص والتنكيد من أجل إشعار المواطن بالإحباط واليأس والملل، لكي يتنازل عن أرضه.

وأكد أن الاحتلال لن ينجح وسيستمر شعبنا في العيش والحياة ومواجهة سياسة الاحتلال العنصرية، مشددا على أن الوطن والأرض واحد. 

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