ديختر: أعرف غزة منذ عشرات السنين والحرب القادمة معها ستكون الاخيرة!

القدس المحتلة / سما /

قال آفي ديختر رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، مساء اليوم الخميس، إن الحرب القادمة مع غزة هي الاولى وربما ستكون الاخيرة.

جاءت اقوال افي ديختر خلال جلسة عقدتها لجنة الشؤون الخارجية والامن في الكنيست بكيبوتس سعد القريب من قطاع غزة.

وبحسب القناة السابعة العبرية، أضاف: أعرف غزة منذ عشرات السنين، وإن الحل العملياتي لغزة سيكون خلال خطوة القتال، هذا الحل لن يستغرق أسبوعين أو شهرين، بل سنحتاج إلى الكثير من الصبر، ستكون هذه هي الحرب الأولى وربما الأخيرة في غزة، هذا هو الحل الذي أراه.

وتابع: أما فيما يتعلق بالموضوع الدفاعي نحن بصفتنا لجنة شؤون خارجية وأمن سنعالج المشاكل وسنرافق العملية للتأكد من أن المواضيع التي طرحت اليوم في اللجنة يتم حلها.