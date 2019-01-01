وزير اسرائيلي: جميع الخطط جاهزة وقريبون من نقطة النهاية في غزة

القدس المحتلة / سما /

علق جلعاد اردان وزير الامن الداخلي وعضو الكابينت الاسرائيلي، مساء اليوم الخميس، على توتر الاوضاع في الجنوب "قطاع غزة" بعد استشهاد عنصر من الضبط الميداني التابع لكتائب القسام بنيران جيش الاحتلال ظهر اليوم.

وقال اردان في تصريحات وفق ما ارودته وسائل اعلام عبرية، "نحن قريبون من نقطة النهاية"

وأضاف: إذا استمرت محاولات التهدئة في الفشل، فإن العملية العسكرية واسعة النطاق ستكون الخيار المفضل، وعلى عكس الماضي، هذه المرة جميع الخطط جاهزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة بغزة، استشهاد المواطن محمود أحمد صبري الأدهم (28 عامًا) متأثرًا بجراحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح الخميس، شرق بيت حانون شمال القطاع.

وكان الأدهم الذي يعمل في قوة الضبط الميداني التابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أصيب برصاص الاحتلال، في ساقه، شرق بلدة بيت حانون، ونقل للعلاج في أحد المستشفيات القريبة.

وتعقيبا على الحادثة، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن الاحتلال الإسرائيلي "تعمد إطلاق النار على الشهيد الأدهم .

وأضافت الكتائب في بيان مقتضب الخميس، أنها تجري فحصًا وتقييمًا لهذه الجريمة، "ولن تمر مرور الكرام، وسيتحمل الاحتلال عواقب هذا العمل الإجرامي".