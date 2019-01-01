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فلسطين تسعى لاستيراد البترول من العراق

الخميس 11 يوليو 2019 06:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تسعى لاستيراد البترول من العراق


سما / وكالات/

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه ، الخميس، إن حكومته تسعى لاستيراد البترول من العراق، وتكريره في إحدى الدول العربية، دون مزيد من التفاصيل.

وأضاف اشتيه في كلمة خلال رئاسة الاجتماع الـ 22 للمجلس الاستشاري للإحصاءات الرسمية، في مقر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني برام الله، "الأسبوع القادم سنكون في العراق، ونحاول قدر الإمكان توسيع التواصل مع عمقنا العربي، بالتجارة والخدمات وفي كل شيء".

ولفت إلى أن حكومته بدأت في خطوات الانفكاك من "إسرائيل" بخطوات جدية، مشيرا إلى أن التحويلات الطبية إلى "إسرائيل" توقفت تماما ما عدا الحالات الاستكمالية.

وتسعى الحكومة الفلسطينية للانفكاك التدريجي عن الاقتصاد الإسرائيلي، بحسب خطة أعلنت عنها مع مباشرة عملها منتصف نيسان/ أبريل الماضي.

وتستورد السلطة الفلسطينية 55 بالمئة من منتجاتها السلعية من "إسرائيل"، أو عبرها، بمتوسط سنوي 3.3 مليارات دولار، على رأسها الطاقة (كهرباء، وقود، غاز).

وترتبط فلسطين باتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة 1994، والتي ينظم العلاقة الاقتصادية بين الجانبين.

وفي مطلع الشهر الماضي، أعرب وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، خالد العسيلي، عن أمله في نجاح استيراد النفط الخام من روسيا وأي دولة عربية لتخفيف الاعتماد على "إسرائيل".

وقال العسيلي في تصريحات صحفية حينذاك إن بلاده تأمل في "تخفيف الاعتماد على النفط الإسرائيلي، وبالتالي أن يكون لدينا خيارات مختلفة وميزة الخيارات المتعددة بأن يكون هناك تنافسية كبيرة".

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