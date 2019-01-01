مذكرة برلمانية اردنية لحجب الثقة عن الحكومة بسبب اتفاقية الغاز و ورشة البحرين

عمان /سما/

طالبت كتلة الإصلاح بالبرلمان الاردني رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة بالإسراع بتوقيع مذكرة حجب ثقة عن حكومة الرئيس عمر الرزاز بسبب تجاهلها للرفض النيابي لاتفاقية الغاز الموقعة مع الاحتلال الاسرائيلي بقيمة 10 مليار دولار لمدة 15 سنة .

وقال رئيس الكتلة الدكتور عبدالله العكايلة في رسالة إلى مجلس النواب حصلت "القدس" دوت كوم على نسخة منها، إن كتلة الإصلاح كشفت وثيقة الاتفاقية الموقعة مع الاحتلال والتي زعمت حكومة هاني الملقي أنها بين شركتين وبينت الوثائق أن الحكومة الاردنية ملزمة بالاتفاقية وأنها ستكلف الخزينة تكاليف باهظة.

وأضاف العكايلة في الرسالة أن هذه الحقائق تؤكد أن الاتفاقية بين حكومتين الاردن( وحكومة الاحتلال الاسرائيلي ) ما يعني أنه كان على الحكومة السابقة (حكومة هاني الملقي )عرض الاتفاقية على المجلس، في حين أنها قامت بإخفاء الحقائق عن الشعب ومجلس النواب ما يعني انها خرقت الدستور التي أقسمت بالحفاظ عليه.

وأشار إلى أن مجلس النواب رفض الاتفاقية جملة وتفصيلا وهو ما أعلنه رئيس المجلس في جلسة في 26اذار الماضي

وأوضح العكايلة أن تجاهل الحكومة الحالية لإرادة مجلس النواب يفقدها الثقة، داعيا إلى المسارعة في توقيع مذكرة عاجلة "نعلن فيها حجب الثقة عن هذه الحكومة".

وعدد العكايلة الأسباب الدافعة لحجب الثقة عن الحكومة بداية من فشل متواصل في التعامل مع الأزمات، وإرهاق المواطن بالأمواج المتلاحقة من رفع الأسعار، والحزم الضريبية المتتابعة، التي حولت حياة المواطن إلى معاناة لا قبل له بها، ولا قدرة له على تحملها، وحضورها مؤخرا ورشة البحرين التي تعتبر المقدمة العملية لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن، وأخيرا استمرار تبنيها لصفقة الغاز التي تبين بطلانها دستوريا، ومخاطرها سياسيا واقتصاديا على الوطن والمواطن، ومستقبل أجياله، وعدم انصياعها لموقف مجلس النواب من الإتفاقية المشؤومة.