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الشرافي يُسلّم رئاسة جامعة الأقصى للدكتور محمود صبح

الخميس 11 يوليو 2019 05:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرافي يُسلّم رئاسة جامعة الأقصى للدكتور محمود صبح


غزة / سما /

تسلّم الأستاذ الدكتور أيمن محمود صبح رئاسة جامعة الأقصى، اليوم الخميس، من الدكتور كمال العبد الشرافي، تنفيذاً لقرار رئيس السلطة محمود عباس.

وشكر د. كمال الشرافي، الرئيس عباس، على حرصه الشديد على الجامعة مؤكداً دعمه ومجلس الأمناء لرئيس الجامعة الجديد متمنياً له التوفيق في مهمته الجديدة.

بدوره، تقدم الأستاذ الدكتور أيمن محمود صبح بالشكر الجزيل لرئيس  السلطة محمود عباس على الثقة التي أولاها إياه بتولي رئاسة جامعة الأقصى، مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده للحفاظ على حالة الاستقرار والتوافق التي تعيشها الجامعة وسيعمل مع الجميع للحفاظ على ما تم تحقيقه من إنجازات، ومواصلة الجهود المبذولة من أجل رفعة الجامعة.

وجرت مراسم التسليم بحضور عدد من أعضاء مجلس أمناء الجامعة وأعضاء مجلس الجامعة، كما أكد الجميع على الحرص الشديد على الحفاظ على المسيرة التعليمية وحالة الاستقرار والتوافق والنهوض داخل الجامعة.

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