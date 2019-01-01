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في اعقاب تهديد القسام بالرد.. الاحتلال يرفع حالة التاهب على حدود غزة

الخميس 11 يوليو 2019 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
في اعقاب تهديد القسام بالرد.. الاحتلال يرفع حالة التاهب على حدود غزة


غزة / سما/

ذكرت مصادر اعلام عبرية، مساء اليوم الخميس، أن  جيش الاحتلال الإسرئيلي رفع حالة التأهب في غلاف غزة بعد استشهاد أحد عناصرالضبط الميداني التابع لكتائب القسام  شمال قطاع غزة.

وقال موقع حدشوت 24 العبري،  إن جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب في "غلاف غزة"، في أعقاب استشهاد أحد عناصر الضبط الميداني وتهديد "حماس" بالرد.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن الاحتلال الإسرائيلي "تعمد إطلاق النار على الشهيد الأدهم .

وأضافت الكتائب في بيان مقتضب الخميس، أنها تجري فحصًا وتقييمًا لهذه الجريمة، "ولن تمر مرور الكرام، وسيتحمل الاحتلال عواقب هذا العمل الإجرامي".

وكان الأدهم الذي يعمل في قوة الضبط الميداني التابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أصيب برصاص الاحتلال، في ساقه، شرق بلدة بيت حانون، ونقل للعلاج في أحد المستشفيات القريبة.

والشهيد الأدهم من سكان جباليا شمال القطاع.

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