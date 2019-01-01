انتخاب موسى حديد رئيسا مشاركا لمنظمة "المدن المتحدة"

انتخبت الهيئة العمومية لمنظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية فرع الشرق الأوسط وغرب آسيا "UCLG-MEWA" رئيس الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، رئيس بلدية رام الله موسى حديد، كرئيس مشارك في المنظمة، وبلديات الخليل، ونابلس، وعصيرة الشمالية، وبيت جالا، وبيت ساحور، وبيتونيا، ودورا في عضوية العديد من مجالس ولجان المنظمة.

جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر السادس للمنظمة الذي عقد في مركز الحسين الثقافي في عمان على مدار اليومين الماضيين، تحت عنوان "دور الهيئات المحلية في إدارة الهجرة"، بحضور رؤساء الهيئات المحلية في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا الأعضاء في المنظمة.

كما انتخبت الهيئة العمومية للمنظمة حديد، ورئيس بلدية بني نعيم علي مناصرة، كأعضاء في المكتب التنفيذي لمنظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية على مستوى العالم.

وكان لفلسطين تمثيل قوي من خلال مشاركة واسعة من رؤساء الهيئات المحلية الفلسطينية بمختلف اجتماعات ولجان ومجالس المنظمة.

وأوضح حديد أهمية التمثيل الفلسطيني في المحافل الإقليمية والدولية، مشددا على أن الاتحاد يسعى على الدوام إلى تيسير المشاركة الرسمية للهيئات المحلية في الفعاليات الدولية المتصلة بقطاع الحكم المحلي، الأمر الذي سيتيح لهم تأسيس الشراكات وتوطيد العلاقات وتبادل الخبرات مع نظرائهم الدوليين.

وأكد أن وجود الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية في موقع عمان- "القدس" دوت كوم- القيادة لهذه المنظمة يبرز أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد والهيئات المحلية الفلسطينية في مختلف المنظمات والمؤسسات الدولية، ويفتح آفاقا إضافية للهيئات المحلية في فلسطين لتوسيع آفاقها وتطوير قدراتها على تقديم خدمة أفضل للمواطنين، وشدد على أهمية وجود العديد من الهيئات المحلية الفلسطينية في مختلف المجالس واللجان المنبثقة عن منظمة UCLG-MEWA.

وفي السياق، جدد المدير التنفيذي للاتحاد عبد الله عناتي التزام اتحاد الهيئات المحلية بتوفير كافة الامكانيات المتاحة لصالح خدمة أعضاء الاتحاد، وتمثيلهم ضمن رؤية ومنهجية المؤسسة الهادفة إلى تطوير ورفع كفاءة وقدرات الهيئات المحلية في فلسطين على مستوى المنتخبين والطواقم التنفيذية.

وشدد على ضرورة تعزيز العمل الجماعي بين الهيئات المحلية الفلسطينية لتعظيم أدوارها على كافة المستوي