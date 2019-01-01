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تعقيبا على استشهاد الادهم.. حماس: التفاهمات مع الاحتلال في مهب الريح

الخميس 11 يوليو 2019 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعقيبا على استشهاد الادهم.. حماس: التفاهمات مع الاحتلال في مهب الريح


غزة / سما/

عقبت حركة المقاومة الاسلامية حماس، اليوم الخميس، على حادثة اطلاق النار من قبل الاحتلال الاسرائيلي على عنصر من قوات الضبط الميداني التابعة لكتائب القسام صباح اليوم.

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها عبد اللطيف القانوع،  ان الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية جريمة مقتل الشهيد محمود الأدهم ، مشيرة الى أن التفاهمات مع الاحتلال ستكون في مهب الريح ما لم يتوقف عن جرائمه بحق شعبنا ، ويلتزم بمتطلبات حالة الهدوء وتنفيذ بنود التفاهمات دون تلكؤ وتباطؤ.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس،  أعلنت وزارة الصحة بغزة، استشهاد المواطن محمود أحمد صبري الأدهم (28 عامًا) متأثرًا بجراحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح الخميس، شرق بيت حانون شمال القطاع.

وكان الأدهم الذي يعمل في قوة الضبط الميداني التابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أصيب برصاص الاحتلال، في ساقه، شرق بلدة بيت حانون، ونقل للعلاج في أحد المستشفيات القريبة.

والشهيد الأدهم من سكان جباليا شمال القطاع.

وفتحت قوات الاحتلال النار منذ ساعات الصباح الباكر في أكثر من منطقة حدودية برية وبحرية.

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