اشتية يبحث مع البنك الدولي دعم عدد من المشاريع التنموية

رام الله / سما /

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية مع ممثل البنك الدولي لدى دولة فلسطين كانثان شانكار، دعم عدد من المشاريع التنموية، ضمن استراتيجية الحكومة للتنمية بالعناقيد.

واستعرض اشتية خطط الحكومة للانفكاك التدريجي عن الاحتلال، من خلال التنمية المحلية، وعن طريق تقسيم المحافظات الفلسطينية حسب الميزة التنافسية لكل محافظة، بالإضافة إلى انفتاح السوق الفلسطيني على العالم بدءاً من الدول العربية.

وأشار رئيس الوزراء لأهمية تقديم البنك الدولي الدعم الاستشاري والمالي للحكومة، وجهودها في دعم إنشاء الكلية الجامعية للتعليم المهني والتقني، وإنشاء بنك للاستثمار، وإعادة تفعيل المناطق الصناعية.