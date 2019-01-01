سلطة المياه تؤكد متابعتها قضية التعديات على خطوط ومصادر المياه

رام الله / سما /

أعلنت سلطة المياه متابعتها قضية التعديات على خطوط ومصادر المياه في مختلف المحافظات، بعد الكشف عن وجود 11 وصلة غير شرعية على خط مياه (ترقوميا- فرش الهوى) في محافظة الخليل، إلى جانب وجود كسر للخط من قبل بعض الفئات المستهترة بحق المواطنين في المياه.

وبينت سلطة المياه في بيان لها، أن هذه التعديات تسببت في ضياع ما نسبته حوالي 1600 كوب يوميا من المياه، ما ينعكس سلبا على حياة المواطنين من خلال حرمانهم من حصتهم المائية.

وأضافت ان طواقمها كشفت التعديات وعمل على إغلاق كامل لها، ومصادرة قطع ربط خطوط المياه والأنابيب البلاستيكية المتواجدة في الموقع، إلى جانب مراقبة الخط والعمل على إصلاح الكسر من أجل استفادة اهالي منطقة مدينة الخليل وبيت كاحل من كميات المياه على النحو الأمثل.

وأكدت سلطة المياه أن المحافظة على مرافق المياه تعتبر مسؤولية جماعية، وأنها لن تتهاون في قضية التعديات والسرقة بصفتها جريمة يحاسب عليها القانون، ولما لها من آثار سلبية على مصادر المياه المزودة للمنطقة، والتي تتسبب بعدم وصول المياه إلى المواطنين وزيادة معاناتهم، إضافة لما تلحقه من ضرر بالمنشآت المائية.