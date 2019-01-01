الديمقراطية تدين جريمة اغتيال الأدهم وتؤكد أي عدوان إسرائيلي على غزة لن يمر دون عقاب

غزة / سما/

: أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الجريمة الإسرائيلية النكراء بحق ابناء شعبنا الفلسطيني ومقاومته، والتي أدت لاستشهاد أحد "المقاومين".

ورأت الجبهة، وهي تنعى الشهيد الشاب محمود الأدهم، في القصف الإسرائيلي عدوانا جديداً يستهدف شعبنا الفلسطيني في غزة، ولن يمر دون عقاب.

وبيّنت أن جريمة اغتيال الشهيد الأدهم، إضافة إلى العدوان الإسرائيلي المتواصل، خرق جديد لاجراءات تخفيف الحصار، مما يستدعي تدخلا من الوسطاء لوقف جرائم واعتداءات الاحتلال على شعبنا، والزام الاحتلال بتطبيق إجراءات تخفيف الحصار .

وأكدت أن تهديدات رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، وزعماء الأحزاب اليمينية في الكيان الإسرائيلي، بشن عدوان إسرائيلي واسع على قطاع غزة لن ترهب شعبنا الفلسطيني، وقواه السياسية ومقاومته الباسلة ولن تخيفه، مشددةً أن "المقاومة" بكافة اجنحتها العسكرية، وفي مقدمتها كتائب "المقاومة الوطنية" جاهزة؛ للتصدي لأي عدوان إسرائيلي والدفاع عن أبناء شعبنا الفلسطيني.