البرغوثي: نتنياهو كشف في أول اجتماع لليكود عن نوياه بضم وتهويد الضفة بأكملها

رام الله / سما /

قال د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، أن بنيامين نتنياهو كشف في أول اجتماع انتخابي لليكود عن نواياه الخطيرة، بضم وتهويد الضفة الغربية بكاملها.

وأضاف البرغوثي: إن "نتنياهو أعلن خمسة مبادئ لخطته في الضفة الغربية وهي: اعتبارها أرضاً إسرائيلية، ومواصلة انشاط الاستعماري الاستيطاني في جميع اجزائها، ومنع إزالة أي مستعمرة فيها، وعدم التمييز بين المستعمرات الكبيرة و الصغيرة بما في ذلك المائة وعشرين نقطة استيطانية التي أنشأها المستوطنون حتى دون ترخيص اسرائيلي، واستمرارالسيطرة الأمنية الإسرائيلية المطلقة، على كل الضفة الغربية من نهر الأردن، إلى سائر أنحاء الضفة، والعمل على انتزاع اعتراف دولي بالإستعمار الاستيطاني، و بالمبادئ التي يتبناها".

وتابع: "إلى ذلك لم يستبعد نتنياهو فرض القانون الإسرائيلي، على المستعمرات قريباً، موضحاً أن هذا الإعلان يعني أن لدى نتنياهو وحكومته خطة واحدة، وهي ضم وتهويد الضفة الغربية بكاملها، وتكريس نظام الأبرتهايد فيها.

وأشار إلى أن تقاعس المجتمع الدولي عن فرض عقوبات على إسرائيل، بعد ضمها للقدس والجولان هو ما يشجع نتنياهو، على إعلان خطته بوقاحة.

وأكد البرغوثي، أن الشعب الفلسطيني لن يرضخ لمخططات نتنياهو الاستعبادية، ولكن يجب أن يقتنع الجميع بأنه لا حل عبر التفاوض مع هؤلاء العنصريين، ولا حل إلا باسقاط الاحتلال ومنظومة الأبرتهايد العنصرية.