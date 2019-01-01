  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصادر: عباس التقى الوفد المصري في رام الله وبحث ملفين مهمين

الخميس 11 يوليو 2019 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر: عباس التقى الوفد المصري في رام الله وبحث ملفين مهمين


سما / وكالات/

أكدت مصادر خاصة، مساء اليوم الخميس، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس التقى الوفد الأمني المصري في مدينة رام الله المحتلة.

وأوضحت المصادر، أن الرئيس عباس والوفد المصري بحثا موضوع المصالحة الفلسطينية بين "فتح وحماس" وملف التهدئة في قطاع غزة.

وكانت صحيفة "يديعوت احرنوت" العبرية توقعت بان الوفد الأمني المصري سيصل إلى قطاع غزة مساء اليوم الخميس، أو صباح غدٍ الجمعة.

وذكرت الصحيفة أن الزيارة ستكون لإجراء مباحثات مع قيادة حركة "حماس" بغزة حول التفاهمات مع "إسرائيل"، وحول ملف المصالحة الفلسطينية.

يُشار إلى أن زيارة الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة تأتي في ظل تصعيد ميداني مفاجئ، حيث استشهد أحد أفراد قوات حماة الثغور شمال قطاع غزة برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وعلقت كتائب القسام على الحادثة: "إن الاحتلال تعمد إطلاق النار على أحد مجاهدينا الشاب محمود أحمد صبري الأدهم 28 عاماً، أثناء تأديته واجبه في قوة حماة الثغور، ونجري فحصاً وتقييماً لهذه الجريمة، ونؤكد أنها لن تمر مرور الكرام وسيتحمل العدو عواقب هذا العمل الإجرامي".

الأكثر قراءة اليوم

قيادي بحماس: رفضنا الحوار مع أمريكا لسببين.. وزيارة ماجد فرج مفاجأة صادمة!

فلكياً- الكشف عن موعد عيد الأضحى المبارك

ماذا قال "شتاينتس" عن مناورة حماس الأخيرة ؟

سمح بالنشر: اليوم سيتم بث شريط فيديو يوثق عملية اغتيال الموساد للشقاقي

ملكة جمال العراق تستنجد بإسرائيل و نجل نتنياهو يرد

فيديو: صحفي إسرائيلي ينسحب من مناظرة احتجاجا على شتم الملك السعودي

حماس: هذا ما ستركز عليه زيارة الوفد المصري لقطاع غزة

الأخبار الرئيسية

الادهم

جيش الاحتلال الاسرائيلي يعترف : قتلنا ناشطا من حماس شرق غزة عن طريق الخطأ

نتنياهو

نتنياهو : نستعد لعملية عسكرية واسعة ومفاجئة بغزة لكن ..

وفد المخابرات المصرية يصل "إسرائيل" بشكل مفاجئ

شهي

لن تمر مرور الكرام .. القسام تتوعد الاحتلال بالرد على استشهاد أحد مجاهديها

محمود أحمد صبري الأدهم

صورة: استشهاد عنصر في الضبط الميداني بالقسام برصاص الاحتلال شمال غزة