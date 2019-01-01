مصادر: عباس التقى الوفد المصري في رام الله وبحث ملفين مهمين

سما / وكالات/

أكدت مصادر خاصة، مساء اليوم الخميس، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس التقى الوفد الأمني المصري في مدينة رام الله المحتلة.

وأوضحت المصادر، أن الرئيس عباس والوفد المصري بحثا موضوع المصالحة الفلسطينية بين "فتح وحماس" وملف التهدئة في قطاع غزة.

وكانت صحيفة "يديعوت احرنوت" العبرية توقعت بان الوفد الأمني المصري سيصل إلى قطاع غزة مساء اليوم الخميس، أو صباح غدٍ الجمعة.

وذكرت الصحيفة أن الزيارة ستكون لإجراء مباحثات مع قيادة حركة "حماس" بغزة حول التفاهمات مع "إسرائيل"، وحول ملف المصالحة الفلسطينية.

يُشار إلى أن زيارة الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة تأتي في ظل تصعيد ميداني مفاجئ، حيث استشهد أحد أفراد قوات حماة الثغور شمال قطاع غزة برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وعلقت كتائب القسام على الحادثة: "إن الاحتلال تعمد إطلاق النار على أحد مجاهدينا الشاب محمود أحمد صبري الأدهم 28 عاماً، أثناء تأديته واجبه في قوة حماة الثغور، ونجري فحصاً وتقييماً لهذه الجريمة، ونؤكد أنها لن تمر مرور الكرام وسيتحمل العدو عواقب هذا العمل الإجرامي".