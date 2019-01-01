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جيش الاحتلال يعلق على حادثة استشهاد عنصر الضبط الميداني الادهم "سوء فهم"!

الخميس 11 يوليو 2019 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعلق على حادثة استشهاد عنصر الضبط الميداني الادهم "سوء فهم"!


غزة / سما/

علق افيخاي ادرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال للاعلام العربي، عصر اليوم الخميس، على حادثة استشهاد عنصر في الضبط الميداني التابع لكتائب القسام برصاص الاحتلال.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه خلال ساعات الصباح رصدت قوة عسكرية عدد من الفلسطينين في منطقة السياج الامني شمال قطاع غزة.

وأضاف: من التحقيق الأولي يتضح ان ناشط في قوة الضبط الميداني التابعة لحماس وصل الى منطقة السياج في أعقاب تحرك فلسطينييْن بمحاذاته.

وتابع: لاحقًا اتضح ان القوة العسكرية التي وصلت الى المكان قامت بتشخيص ناشط الضبط الميداني كمخرب مسلح وقامت بإطلاق النار نتيجة *سوء فهم*.، مشيرا الى أنه سيتم التحقيق في الحادث.

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