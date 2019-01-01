  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"تكافل" تصدر تنويها هاما للمواطنين في قطاع غزة

الخميس 11 يوليو 2019 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
"تكافل" تصدر تنويها هاما للمواطنين في قطاع غزة


غزة / سما/

نشرت اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي، ظهر اليوم الخميس، تنويهًا هامًا للمواطنين في قطاع غزة.

وقالت اللجنة في بيان مقتضب لها، إنه هناك جهات مجهولة ومشبوهة تعمل على الاتصال على هواتف مواطنين تطالبهم بمعلومات عائلية خاصة لغرض تقديم مساعدات إنسانية.

وأكدت أن تلك الاتصالات لم تصدر عن اللجنة وأن أهدافها مشبوهة وغير معلومة، مهيبةً بالمواطنين عدم التعاطي مع تلك الاتصالات والتعامل مع الأمر بمسؤولية عالية في عدم التجاوب معها.

ونوهت إلى أن أي اتصال منها يصدر عن مسؤوليها في محافظات القطاع مستخدمي الأرقام التالية :

0594555890

0594555891

0594555893

0594555894

0594555892

0598904128

كما أكدت اللجنة أن أي اتصال منها على المواطنين يأتي بعد تسجيل المستفيد من برامجها، وليس بطريقة عشوائية.

الأكثر قراءة اليوم

قيادي بحماس: رفضنا الحوار مع أمريكا لسببين.. وزيارة ماجد فرج مفاجأة صادمة!

فلكياً- الكشف عن موعد عيد الأضحى المبارك

ماذا قال "شتاينتس" عن مناورة حماس الأخيرة ؟

سمح بالنشر: اليوم سيتم بث شريط فيديو يوثق عملية اغتيال الموساد للشقاقي

تخوفات اسرائيلية من استخدامه.. الطائرة المسيرة سلاح حماس الجديد في مواجهة إسرائيل

ملكة جمال العراق تستنجد بإسرائيل و نجل نتنياهو يرد

فيديو: صحفي إسرائيلي ينسحب من مناظرة احتجاجا على شتم الملك السعودي

الأخبار الرئيسية

الادهم

جيش الاحتلال يعلق على حادثة استشهاد عنصر الضبط الميداني الادهم "سوء فهم"!

نتنياهو

نتنياهو : نستعد لعملية عسكرية واسعة ومفاجئة بغزة لكن ..

وفد المخابرات المصرية يصل "إسرائيل" بشكل مفاجئ

شهي

لن تمر مرور الكرام .. القسام تتوعد الاحتلال بالرد على استشهاد أحد مجاهديها

محمود أحمد صبري الأدهم

صورة: استشهاد عنصر في الضبط الميداني بالقسام برصاص الاحتلال شمال غزة