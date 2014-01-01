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نتنياهو : نستعد لعملية عسكرية واسعة ومفاجئة بغزة لكن ..

الخميس 11 يوليو 2019 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو : نستعد لعملية عسكرية واسعة ومفاجئة بغزة لكن ..


القدس المحتلة / سما /

قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن حكومته تستعد لعملية عسكرية واسعة في قطاع غزة.

ورفض نتنياهو خلال زيارة لعسقلان ولقاء رئيس المجلس الإقليمي للمدينة، الإدلاء بمزيد من التصريحات مؤكدًا أن حكومته تستعد لعملية واسعة ومهمة ومفاجئة في غزة بعيدًا عن أي اعتبارات انتخابية.

ولفت إلى أن حكومته تفضّل الهدوء، لكنها لن تتوقف عن استعدادتها لشن أي عملية عسكرية في غزة.

والمح الى قرب التوصل الى اتفاق مع حماس عندما ابلغ المجتمعين في عسقلان " أريد نهاية كي تعيش مجتمعات غلاف غزة بتطور وازدهار وأنه سيكون هناك شعور بالأمن ...لا استطيع التوضيح اكثر ".

وتأتي تصريحات نتنياهو بالتزامن مع لقاء عقد لرؤساء مستوطنات غلاف غزة، مع لجنة الأمن والخارجية في الكنست.

وقال رئيس بلدية سديروت ألون دافيدي إنه يجب شن حملة عسكرية واسعة النطاق على غرار عملية الجرف الصامد "عدوان 2014"، لإعادة الهدوء واستعادة قوة الردع. مشيرًا إلى أن العمليات الصغيرة لأيام لا تحقق أي نتائج.

من جانبه، أبدى رئيس المجلس الإقليمي حوف اشكلون ايتمار رفيفو، تذمره من عدم استجابة الحكومة لطلبات أساسية تتعلق بأمن السكان. مشيرًا إلى أنه تم رفض طلب لنصب كاميرات على السياج المحيط بكيبوتس نتيف هعستراة بداعي عدم وجود التمويل.

فيما قال رئيس مجلس سدوت نيغيف إن سكان الغلاف يخشون الذهاب لمراكز الدعم النفسي خشيةً من تعرضهم لانتقادات من قبل بعض السكان. مشيرًا إلى أن هناك حالة خوف كبيرة لدى السكان بسبب جولات التصعيد، ولا يوجد أي اهتمام من الحكومة لمعرفة كيف يعيش السكان.

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