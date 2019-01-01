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لاعب غزي جديد يقترب من هلال القدس

الخميس 11 يوليو 2019 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
لاعب غزي جديد يقترب من هلال القدس


غزة / سما /

أكدت تقارير صحافية محلية, اقتراب اللاعب الغزي إبراهيم الحبيبي من الانضمام لصفوف هلال القدس خلال الانتقالات الصيفية, استعدادا للموسم الكروي الجديد في الضفة المحتلة 2019-2020.

وقالت التقارير إن المفاوضات بين الحبيبي وهلال القدس وصلت لمراحل متقدمة, بانتظار الاتفاق النهائي قبل الإعلان عن إتمام الصفقة.

ولعب المهاجم الغزي موسمين برفقة شباب الأمعري, قبل أن يعلن رحيله عن الفريق في الأيام القليلة الماضية.

يشار إلى أن هلال القدس سبق له التعاقد مع الغزي جلال أبو يوسف قادما من الأمعري أيضا خلال الانتقالات الصيفية.

#هلال القدس #إبراهيم الحبيبي

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