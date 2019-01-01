بلدية الاحتلال تحرر عشرات المخالفات بحق المواطنين في مخيم شعفاط

القدس المحتلة / سما /

حررت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، اليوم الخميس، عشرات المخالفات في مخيم شعفاط شرق مدينة القدس، ضمن السياسية الانتقامية التي تنتهجها بحق أهالي المخيم.

وأفاد شهود عيان ، بأن طواقم بلدية الاحتلال وبحماية قوات الاحتلال داهمت الشارع الرئيسي من جهة الحاجز العسكري، وحررت عشرات المخالفات لسائقي المركبات المركونة على جوانب الشارع بقيمة 500 شيقل لكل واحدة.

كما شملت حملة مخالفات المركبات تصوير للمحلات التجارية، وترهيب أهالي المخيم بانتشار للجنود في الشوارع والطرقات.