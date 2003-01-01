  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يهدم خيمة الاعتصام بواد الحمص بعد الاعتداء على المتضامنين فيها

الخميس 11 يوليو 2019 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، خيمة الاعتصام التي اقامتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومحافظة بيت لحم وفعالياتها، على أراضي واد الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية ، إن جنود الاحتلال اقتحموا الخيمة وقاموا بهدمها، بعد الاعتداء على المتضامنين المتواجدين فيها بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاههم، ما تسبب بإصابة العشرات بحالات اختناق، كما تسببت القنابل باشتعال النيران بالمحاصيل الزراعية في المكان.

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومحافظة بيت لحم وفعالياتها، شرعت منذ صباح اليوم، بإقامة خيمة الاعتصام في حي وادي الحمص تضامنا مع الأهالي في مواجهة قرار الاحتلال هدم 16 بناية سكنية تضم أكثر من 100 شقة يقطنها 3 آلاف مقدسي.

أقرت مؤخرا "المحكمة العليا الإسرائيلية"، هدم 16 عمارة سكنية تضم 100 شقة بحي وادي الحمص في قرية صور باهر، بذريعة  "قربها من جدار الفصل وتشكّل خطرا أمنيا"، وهي سابقة خطيرة تمنح الضوء الأخضر للاحتلال لهدم مبان ومنشآت محاذية لجدار الفصل العنصري في الضفة الغربية.

وادي الحمص يقع خارج الخط الوهمي لبلدية الاحتلال في القدس، وتصنف غالبية أراضيه ضمن مناطق "أ" التابعة للسيادة الفلسطينية وفقا لاتفاق أوسلو. عندما باشر الاحتلال ببناء جدار الفصل العنصري في المنطقة عام 2003، قدم أهالي صور باهر التماسا ضد مسار الجدار الذي يمر وسط قريتهم، وجرى تغييره ليصبح الحي داخل الجدار".

دفعت الأسعار المرتفعة للشقق والتكاليف الباهظة لاستصدار رخص بناء داخل القدس، الكثير من المقدسيين إلى تملك أراض في حي واد الحمص وبناء عمارات سكنية، بعد أن حصلوا على رخص بناء من وزارة الحكم المحلي الفلسطينية.

ووفقا لتقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد هدمت سلطات الاحتلال خلال العام الماضي، 471 منشأة فلسطينية، وأخطرت بهدم 546 منشأة من ضمنها 50 مدرسة، وتركزت غالبية عمليات الهدم والاخطار بالهدم في محافظة القدس.

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

قيادي بحماس: رفضنا الحوار مع أمريكا لسببين.. وزيارة ماجد فرج مفاجأة صادمة!

فلكياً- الكشف عن موعد عيد الأضحى المبارك

تخوفات اسرائيلية من استخدامه.. الطائرة المسيرة سلاح حماس الجديد في مواجهة إسرائيل

سمح بالنشر: اليوم سيتم بث شريط فيديو يوثق عملية اغتيال الموساد للشقاقي

حماس: هذا ما ستركز عليه زيارة الوفد المصري لقطاع غزة

ملكة جمال العراق تستنجد بإسرائيل و نجل نتنياهو يرد

الكشف عن تفاصيل اجتماع اتحاد المقاولين بغزة مع "اسرائيل" بمعبر بيت حانون "ايرز"

الأخبار الرئيسية

وفد المخابرات المصرية يصل "إسرائيل" بشكل مفاجئ

شهي

لن تمر مرور الكرام .. القسام تتوعد الاحتلال بالرد على استشهاد أحد مجاهديها

محمود أحمد صبري الأدهم

صورة: استشهاد عنصر في الضبط الميداني بالقسام برصاص الاحتلال شمال غزة

غانتس يهدد قطاع غزة بعدوان واسع و يتجاهل القيادة الفلسطينية

صحيفة : مصر ترفض جولة هنية الخارجية دون توضيح أي تفاصيل