نقابة الصحفيين: السفارة الأمريكية دعت صحفيين للقاء سري

القدس المحتلة / سما /

قالت نقابة الصحفيين في بيان مقتضب الخميس، إن السفارة الأمريكية بالقدس المحتلة، دعت صحفيين للقاء سري ظهر اليوم الخميس، تحضيرًا للزيارة في البيت الأبيض.

وأوضحت النقابة أن الاجتماع سيعقد في فندق جراند بارك، مشيرةً إلى أنها تفتخر بموقف الصحفيين الذين رفضوا الدعوة وأبلغوا نقابتهم.

وكان جيسون غرينبلات، مستشار الرئيس الأمريكي، هاجم يوم أمس الأربعاء، نقابة الصحفيين الفلسطينيين لرفضها الدعوة الأمريكية للصحافيين الفلسطينيين بتنظيم زيارة للبيت الابيض في واشنطن للاطلاع على المخطط الامريكي لعملية السلام.