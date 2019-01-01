لن تمر مرور الكرام .. القسام تتوعد الاحتلال بالرد على استشهاد أحد مجاهديها

غزة / سما /

زفت كتائب القسام "الشهيد محمود أحمد الأدهم من مدينة جباليا أحد مجاهدي قوة حماة الثغور والذي استشهد برصاص الاحتلال شمال شرق قطاع غزة".

و قالت كتائب القسام في بيان مقتضب إن الاحتلال الإسرائيلي "تعمد إطلاق النار على الشهيد الأدهم .

وأضافت الكتائب في تصريح الخميس، أنها تجري فحصًا وتقييمًا لهذه الجريمة، "ولن تمر مرور الكرام، وسيتحمل الاحتلال عواقب هذا العمل الإجرامي".

وكان الأدهم الذي يعمل في قوة الضبط الميداني التابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أصيب برصاص الاحتلال، في ساقه، شرق بلدة بيت حانون، ونقل للعلاج في أحد المستشفيات القريبة.

والشهيد الأدهم من سكان جباليا شمال القطاع.