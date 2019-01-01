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مسؤول إسرائيلي : هكذا أثرت جولات غزة القصيرة على حياتنا

الخميس 11 يوليو 2019 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي : هكذا أثرت جولات غزة القصيرة على حياتنا


القدس المحتلة / سما /

قال رئيس بلدية "سديروت" ألون ديفيدي، اليوم الخميس، خلال اجتماع للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في غلاف غزة، إن العمليات العسكرية القصيرة مع غزة تتسبب باضطرابات لسكان الغلاف.

ووفقاً لموقع "ريشت كان" العبري، أضاف ديفيدي، "نحتاج إلى عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة مثل الجرف الصامد لاستعادة الهدوء".

وشدد على أن أي عملية عسكرية لمدة يومين لا تسبب سوى اضطرابات بين السكان لأنها لا تجلب حل بل إحباط.

وبدوره قال نير شوحط الذي يمتلك مطعمًا في "سديروت" يتحدث أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، حول محنة أصحاب الأعمال في غلاف غزة: "أنشأنا شركة ونشعر أننا خدعنا لأنهم وعدوا بتقديم المساعدة".

وأوضح شوحط، أنه لا يستطيع تمويل الخسائر، مضيفاً: "نشعر بالإحباط إسرائيل سمحت ل حماس بهزيمتنا".

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