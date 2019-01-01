الاحتلال يرفض الافراج عن اسير رغم انتهاء محكوميته

رام الله / سما /

أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، اعتقال الأسير المقدسي وسيم الجلاد (41 عاماً)، لحظة تحرره من معتقل "النقب الصحراوي"، بعد قضائه مدة محكوميته البالغة (15) عاماً، ونقلته إلى مركز تحقيق "المسكوبية". علماً أن الأسير الجلاد أمضى قبل هذا الاعتقال أربع سنوات.

وقال نادي الأسير إن سلطات الاحتلال تُنفذ هذه السياسة بحق أسرى القدس لحظة تحررهم بهدف منع عائلاتهم وأصدقائهم من الاحتفاء بهم لحظة تحررهم؛ وكانت قد نفذت خلال الأعوام الماضية حملات اعتقال سابقة على خلفية مشاركة المقدسيين في استقبال أسرى محررين.

وفي سياق متصل لفت نادي الأسير إلى أن اليوم الخميس موعد الإفراج عن الأسير مشير حلبية (37 عاماً) من بلدة أبو ديس، وذلك بعد قضائه (15) عاماً في معتقلات الاحتلال، وسيتم الإفراج عنه من معتقل "النقب الصحراوي".