رويدا عطية: تعرضت للضرب وزوجي أشركني في "سوبر ستار" لإستغلال صوتي

وكالات / سما /

تحدثت الفنانة السورية رويدا عطية خلال حلولها ضيفة ضمن برنامج “مع أو ضدّ” الذي تقدمه الإعلامية الأردنية علا الفارس عن فترة زواجها الأول والمعاناة التي عاشتها في تلك المرحلة من حياتها، مشيرةً إلى أنها تزوجت بعمر صغير وهو 17 عاماً بينما كان زوجها يكبرها بـ20 عاماً ولم توافق أسرتها على هذا الزواج.

وكشفت عطية عن انها تعرضت إلى العنف الأسري في تلك المرحلة، وتحديداً بعد عام من زواجهما، وضُربت للمرة الأولى وبسبب سكوتها وعدم إخبار عائلتها بما يحدث معها وشعورها بالخجل جعل زوجها يتمادى بضربها.

وأوضحت رويدا أن بعد مشاركتها في برنامج “سوبر ستار” طلبت الطلاق مع انها كانت تعلم ان الناس ستتحدث عن أنها طلبت الطلاق بعد شهرتها لكنها لم تهتم بما سيقال وقررت أن تصبح مطلقة.

مشيرةً إلى أن زوجها دفعها للمشاركة من اجل إستغلال صوتها.