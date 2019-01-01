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"لواء 401" المدرع يتدرب على اجتياح قطاع غزة

الخميس 11 يوليو 2019 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
"لواء 401" المدرع يتدرب على اجتياح قطاع غزة


القدس المحتلة / سما /

أنهى اللواء المدرع 401 "وهو أحد الألوية النظامية المقاتلة بالجيش الاسرائيلي مناورة تدريبية لقادة اللواء بما في ذلك قادة الفصائل والسرايا والكتائب بالإضافة إلى أركان اللواء الأخرى.

ووفقا للقناة العبرية السابعة، الحديث يدور عن مناورة تدريبية خاصة بقادة اللواء، تحاكي سيناريو الدخول البري إلى قطاع غزة في حال نشبت حرب جديدة مع غزة.

من جانبه، أوضح ضابط عمليات اللواء الرائد أليعزر أفرموفيتش بأن الهدف من التدريبات هو رفع مستوى الكفاءة القتالية والعملياتية لقادة الوحدات المختلفة في اللواء.

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