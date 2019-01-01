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الاحتلال يخطر بهدم منزل ووقف البناء في مزرعة أغنام في إذنا غرب الخليل

الخميس 11 يوليو 2019 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بهدم البناء في منزل ووقف البناء في مزرعة أغنام في خربة شبرقة إلى الغرب من بلدة إذنا غرب الخليل؛ بحجة البناء دون ترخيص.

وأكدت مصادر من بلدية إذنا ، ان قوات الاحتلال سلمت اخطارا بهدم منزل المواطن عصام طميزي، ووقف البناء في مزرعة أغنام تعود إلى المزارع أمجد نوفل اسليمية.

الجدير ذكره، ان قوات الاحتلال هدمت يوم أمس بركسا في منطقة "الراس"، ببلدة إذنا بمحاذاة جدار التوسع العنصري في المنطقة المسماة (ج) في ظل تزايد مخاوف المواطنين من استمرار عمليات الهدم لممتلكاتهم وتجريف اراضيهم، لصالح الاستيطان.

#الاحتلال

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