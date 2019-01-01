"الحكم المحلي و"مفتاح" توقعان مذكرة تفاهم بشأن تعزيز دور المرأة

رام الله / سما /

وقع وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، مع يوسف الدجاني ممثلا عن المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، مذكرة تفاهم من أجل بناء شراكة استراتيجية في إطار تعزيز دور المرأة القيادي.

وتهدف المذكرة إلى تطوير ودعم ومأسسة النوع الاجتماعي داخل الهيئات المحلية سواء من خلال العضوات، أو الموظفات في الهيئات المحلية، أو الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي.

وقال الصالح خلال اللقاء لذي عقد في مقر الوزارة بمدينة البيرة، اليوم الخميس، "إن توقيع المذكرة يأتي من منطلق إيمان الطرفين بأهمية الدور التنموي للهيئات المحلية، وضرورة مشاركة النساء، ووصولهن بكفاءتهم إلى مواقع صنع القرار، بالإضافة إلى الدفع باتجاه تحقيق خدمات أفضل".

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تأتي في سياق المساعي المتفقة مع التوجهات الاستراتيجية لوزارة الحكم المحلي، والتي تنسجم مع السياسات الوطنية الاستراتيجية، فيما يتعلق بتعزيز مشاركة النساء والشباب في وضع السياسات واتخاذ القرارات.

من جهته، أكد الدجاني أهمية الشراكة مع الوزارة من أجل دعم عمل عضوات الهيئات المحلية وتعزيز مشاركتها، وتسليط الضوء على أهمية خلق بيئة مواتية للنساء للابداع في الحيز العام، والمساهمة في تطوير ودعم مأسسة إدماج النوع الاجتماعي في قطاع الحكم المحلي، بالإضافة إلى عقد اللقاءات الجماهيرية، والتجمعات الوطنية، وجلسات السياسات العامة، وبرامج القدرة المتنوعة، والأدلة الإجرائية الداعمة لعمل أعضاء وعضوات الهيئات المحلية.