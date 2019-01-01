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نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (12) مواطناً من الضفة

الخميس 11 يوليو 2019 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس (12) مواطناً من الضفة.

وقال نادي الأسير إن خمسة مواطنين جرى اعتقالهم من بلدتي كفر مالك والمزرعة الغربية في محافظة رام الله والبيرة وهم: عباده عدوان بعيرات، وخليل يوسف شريتح، وصالح طارق لدادوة، ومحمد أكرم لدادوة، وحمزة أمير أبو البياع. 

كما اُعتقل ثلاثة مواطنين من عدة بلدات في محافظة جنين وهم: أحمد حسام أبو طبيخ، وسعيد يوسف عبد القادر، وأحمد أسعد خلوف. ومن محافظة بيت لحم اعتقل الاحتلال مواطنين وهما: إسماعيل سامي الجعفري، وخليل عماد العمور.

يُضاف إلى المعتقلين أكرم تيسير عيد (44 عاماً) من قلقيلية، وحسام محمد طه من بلدة قطنة قضاء القدس.

#نادي الأسير

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