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اعتقال رجل تسلل لداخل قصر بكنغهام البريطاني

الخميس 11 يوليو 2019 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال رجل تسلل لداخل قصر بكنغهام البريطاني


وكالات / سما /

اعتقلت الشرطة البريطانية رجل بعد أن عبر البوابة الأمامية وتسلل لقصر بكنغهام الملكي في لندن، في الساعات الأولى لفجر أمس الأربعاء، وفقا لما أوردته وسائل إعلام محلية نقلا عن خدمة الشرطة بمنطقة العاصمة البريطانية الكبرى.

وامتنعت الشرطة عن التطرق لاسم الرجل المعتقل البالغ من العمر 22 عاما، مشيرة إلى أنه لم يكن يحمل سلاحا عند تسلله لداخل القصر، ولم يُعامل الحادث على أنه إرهابي.

وأضافت الشرطة أن الرجل معتقل بتهمة الانتهاك والتطفل، ومحتجز لدى قوة من الشرطة الملكية الخاصة.

وأكد متحدث باسم القصر، أن الملكة اليزابيث الثانية كانت في القصر في ذلك الوقت.

#قصر بكنغهام

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