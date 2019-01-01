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للإقلاع عن التدخين .. استعن بالليمون

الخميس 11 يوليو 2019 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
للإقلاع عن التدخين .. استعن بالليمون


وكالات / سما /

نشرت منظمة الصحة العالمية، تقريرا أشارت فيه إلى أن عدداً كبيراً من الأشخاص يموتون سنويا بسبب الأمراض الناتجة عن التدخين.

وأوضحت المنظمة في تقريرها خطورة الموضوع، لافتة إلى أن الإقلاع عن هذه العادة يحتاج إرادة قوية جداً.

وكشفت المنظمة، أنّه يمكن اللجوء إلى بعض الحيل السهلة التي تساعد على ترك السجائر نهائياً، منها الليمون.

وفي التفاصيل، أوضح التقرير أنه يجب عصر ليمونة واحدة في كوب من الماء الفاتر، وتناوله عند الشعور بالرغبة في التدخين.

ماء الليمون - عصير الليمون

كذلك يجب التوقف عن شرب القهوة لبعض الوقت، لأن استهلاك الكافيين مع النيكوتين يعزز الرغبة في اتباع هذه العادة ويزيد التعلق بالسيجارة.

أيضا، من الضروري الانتباه إلى أن الليمون قد يكون مؤذيا في حال إصابة المدخن من مشاكل في المعدة أو من اضطرابات كلوية.

ومن المهم ممارسة الرياضة وشرب كمية كافية من الماء واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، من أجل تعويض النقص في الفيتامينات والمعادن الذي قد يسببه التدخين.

#التدخين #الليمون

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