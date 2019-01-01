  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حمدونة : سلطات الاحتلال تتفنن في التنغيص على الأسرى وذويهم وقتل فرحتهم

الخميس 11 يوليو 2019 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

أكد مدير مركز الأسرى للدراسات الأسير المحرر الدكتور رأفت حمدونة اليوم الخميس أن سلطات الاحتلال تتفنن في التنغيص على الأسرى وذويهم وقتل فرحتهم في الكثير من المناسبات والأعياد والافراجات وفى التعليم وفى أفراح أهالى الأسرى .

وأشار د. حمدونة إلى عملية التنغيص على الأسرى في استقبالهم للأعياد بعزل بعض الأسرى ومنعهم من الزيارات والاتصالات بالأهالى والاطمئنان عليهم ، واستقبالهم لشهر رمضان المبارك بالتضييقات والسحور والفطور وصلاة التراويح ، واللقاء بالأهالى بزيارات خاصة وبأطفال الأسرى وزوجاتهم وأمهاتهم وآباءهم ،وحرمانهم من مواصلة التعليم ومباركتهم الخاصة في أفراح أبناءهم وتخرجهم من الجامعات .

وبين حمدونة الشكل اللاانسانى بقتل فرحة الاسير المقدسي وسيم الجلاد (41 عاماً)، واعتقاله لحظة تحرره من معتقل "النقب الصحراوي" ، وذلك بعد قضائه مدة محكوميته البالغة (15) عاماً، ونقله إلى مركز تحقيق "المسكوبية"، في اللحظة التى ودع فيها زملاء الأسر ، واستعد ذووه وأحبابه لاستقباله في الخارج ، وأشار إلى مئات الحالات المشابهة في تمديد الاعتقال الادارى للأسرى لحظة الافراج والاستعداد لاستقبالهم . 

وطالب د. حمدونة الصليب الأحمر الدولى والمنظمات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ، وعدم المس بالمشاعر الانسانية والتلاعب بأعصاب الأسرى وذويهم .

#رأفت حمدونة #الاحتلال #الأسرى

الأكثر قراءة اليوم

قيادي بحماس: رفضنا الحوار مع أمريكا لسببين.. وزيارة ماجد فرج مفاجأة صادمة!

فلكياً- الكشف عن موعد عيد الأضحى المبارك

تخوفات اسرائيلية من استخدامه.. الطائرة المسيرة سلاح حماس الجديد في مواجهة إسرائيل

NYT : الضفة هادئة والفلسطينيون يركزون على نوع مختلف من الصمود

حماس: هذا ما ستركز عليه زيارة الوفد المصري لقطاع غزة

الكشف عن تفاصيل اجتماع اتحاد المقاولين بغزة مع "اسرائيل" بمعبر بيت حانون "ايرز"

ملكة جمال العراق تستنجد بإسرائيل و نجل نتنياهو يرد

الأخبار الرئيسية

غانتس يهدد قطاع غزة بعدوان واسع و يتجاهل القيادة الفلسطينية

فتح تنفي وصول وفد أمني مصري الى رام الله وكلمة هامة للرئيس مساء اليوم

صحيفة : مصر ترفض جولة هنية الخارجية دون توضيح أي تفاصيل

سمح بالنشر: اليوم سيتم بث شريط فيديو يوثق عملية اغتيال الموساد للقيادي فتحي الشقاقي

"غرينبلات" يهاجم نقابة الصحفيين الفلسطينيين والنقابة ترد