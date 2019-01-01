هواة يرصدون مناورة جوية تحاكي الهجوم على ايران

القدس المحتلة / سما /

نجح هواة طيران عالميون في رصد و تعقب حركة طائرات استخبارية من نوع غلفستريم 5 " نحشون شبيت" التابعة لسلاح الجو الاسرائيلي، حيث أقلت الطائرات الاستخبارية في تمام الساعة الثانية ليلا من إحدى قواعد سلاح الجو الاسرائيلي في الجنوب وقد رافقها طائرات حربية مقاتلة، إلى أن وصلت إلى شبه جزيرة الكريت اليونانية ومن ثم عادت أدراجها للهبوط في القاعدة الساعة الخامسة قبل الفجر.

ووفقا لموقع بازام العبري فإن التقديرات تشير إلى أن الحديث يدور عن مناورة جوية يجريها سلاح الجو الاسرائيلي تحاكي الهجوم على إيران.

يشار إلى أن هذا الخبر جاء بعد يوم واحد من خطاب نتنياهو خلال زيارته لسرب الطيران اف 35 في قاعدة نفاتيم الجوية والذي قال فيه بأن طائرات سلاح الجو الاسرائيلي قادرة على الوصول لإيران.