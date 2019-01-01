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"زر المفاجأة"... آخر تقليعات مؤسس سيارة تسلا

الخميس 11 يوليو 2019 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"زر المفاجأة"... آخر تقليعات مؤسس سيارة تسلا


وكالات / سما /

تعرض بعض شركات السياحة حزمةً تسمى العطلة المفاجئة، ومبدؤها يقوم على أن تدفع لوكيل السفر مبلغا من المال ليأخذك لوجهة غامضة أو مفاجئة.

ويبدو أن مؤسس "تسلا" إيلون ماسك وجد في هذه الفكرة ضالته لترويج التحديث القادم لسيارات تسلا، فقرر أن يضمنها في التحديث السنوي القادم.

وتعتمد سيارات تسلا على تحديثات دورية من المصنع لمنظومتها الإلكترونية شأنها شأن الهواتف الذكية التي يتم تحديثها باستمرار.

وعرضت المغردة كيلي فوغان الفكرة على ماسك من خلال تغريدة على تويتر حيث قالت لماسك: هل يمكنك إضافة خاصية "أحس أني محظوظ اليوم" لتأخذني سيارة تسلا في جولة غريبة ومفاجئة للسائق.

الفكرة نفسها جاءت من مستخدم تويتر كيلي فون، الذي سأل المدير التنفيذي مازحا ما إذا كان سيحصل على سيارة تسلا مجانيا مقابل فكرته.

#تسلا #سيارة

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