الصين تطلق تطبيق بحث مخصص لحماية المراهقين

وكالات / سما /

أعلنت شركة تشايناسو، شركة رائدة في مجال محركات البحث، عن تطوير تطبيق بحث للهاتف المحمول تحت اسم "يونغ" صممته خصيصا من أجل المراهقين.

يمكن للتطبيق فرز وحجب المحتوى الضار على الانترنت، عن المراهقين، بما في ذلك العنف والاباحية والمقامرة، معتمدا على الذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركة أن التطبيق سيوفر للمستخدمين محتوى مختلفا ذا طابع شخصي، مثل الدورات على الانترنت ومقاطع الفيديو والرسوم المتحركة، وفقا اعمارهم وانواعهم واهتماماتهم.

ويمكن للتطبيق ادارة مدة استخدام الشاشة عبر ادوات ذكية لحماية النظر.

ومنذ اطلاقه في شهر يونيو، تم تنزيل النسخة التجريبية لتطبيق "يونغ" ما يزيد على 10 ملايين مرة، علاوة على حصوله على تصنيفات عالية على منصات مختلفة.