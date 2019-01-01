  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

الصين تطلق تطبيق بحث مخصص لحماية المراهقين

الخميس 11 يوليو 2019 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصين تطلق تطبيق بحث مخصص لحماية المراهقين


وكالات / سما /

أعلنت شركة تشايناسو، شركة رائدة في مجال محركات البحث، عن تطوير تطبيق بحث للهاتف المحمول تحت اسم "يونغ" صممته خصيصا من أجل المراهقين.

يمكن للتطبيق فرز وحجب المحتوى الضار على الانترنت، عن المراهقين، بما في ذلك العنف والاباحية والمقامرة، معتمدا على الذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركة أن التطبيق سيوفر للمستخدمين محتوى مختلفا ذا طابع شخصي، مثل الدورات على الانترنت ومقاطع الفيديو والرسوم المتحركة، وفقا اعمارهم وانواعهم واهتماماتهم.

ويمكن للتطبيق ادارة مدة استخدام الشاشة عبر ادوات ذكية لحماية النظر.

ومنذ اطلاقه في شهر يونيو، تم تنزيل النسخة التجريبية لتطبيق "يونغ" ما يزيد على 10 ملايين مرة، علاوة على حصوله على تصنيفات عالية على منصات مختلفة.

#المراهقين #الصين

الأكثر قراءة اليوم

قيادي بحماس: رفضنا الحوار مع أمريكا لسببين.. وزيارة ماجد فرج مفاجأة صادمة!

فلكياً- الكشف عن موعد عيد الأضحى المبارك

تخوفات اسرائيلية من استخدامه.. الطائرة المسيرة سلاح حماس الجديد في مواجهة إسرائيل

NYT : الضفة هادئة والفلسطينيون يركزون على نوع مختلف من الصمود

حماس: هذا ما ستركز عليه زيارة الوفد المصري لقطاع غزة

الكشف عن تفاصيل اجتماع اتحاد المقاولين بغزة مع "اسرائيل" بمعبر بيت حانون "ايرز"

الوفد الأمني المصري يصل رام الله الخميس للقاء الرئيس عباس

الأخبار الرئيسية

فتح تنفي وصول وفد أمني مصري الى رام الله وكلمة هامة للرئيس مساء اليوم

صحيفة : مصر ترفض جولة هنية الخارجية دون توضيح أي تفاصيل

سمح بالنشر: اليوم سيتم بث شريط فيديو يوثق عملية اغتيال الموساد للقيادي فتحي الشقاقي

"غرينبلات" يهاجم نقابة الصحفيين الفلسطينيين والنقابة ترد

الحية يوضح سبب تاجيل الوفد الامني المصري زيارته لغزة ولا ترتيبات لزيارة وفد من "حماس" لموسكو