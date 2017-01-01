فتح تنفي وصول وفد أمني مصري الى رام الله وكلمة هامة للرئيس مساء اليوم

رام الله / سما /

قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول ان الرئيس محمود عباس سيلقي كلمة هامة خلال جلسة المجلس الاستشاري لحركة فتح التي ستعقد مساء اليوم الخميس لمناقشة اخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية والوضع الداخلي .

واوضح العالول ان كلمة الرئيس ستتطرق الى مجمل التطورات السياسية وستؤكد على الموقف الفلسطيني الثابت والرافض لما يسمى صفقة القرن وورشة المنامة.

واكد العالول في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الخميس، ان هذه الجلسة على درجة كبيرة من الاهمية خاصة في ظل التحديات التي تستهدف القضية، مشيرا الى اننا بحاجة الى رص صفوف شعبنا وخلق حالة من الانسجام الداخلي مما يؤدي الى افشال كل هذه المخططات الاسرائيلية – الامريكية.

من جهة اخرى، نفى العالول ما ذكرته الصحف العبرية حول توجه وفد فلسطيني الى واشنطن خلال الايام القليلة القادمة قائلا "ان ذلك عار عن الصحة وليس صحيحا على الاطلاق".

وقال انه لن تتم اعادة العلاقة مع الولايات المتحدة الامريكية طالما لم تتراجع عن القرارات غير الشرعية التي اتخذتها سواء بشأن القدس او حق عودة اللاجئين والأونروا وغيرها من الخطوات المجحفة بحق شعبنا.

من ناحية اخرى نفى العالول وصول وفد مصري الى رام الله للقاء الرئيس محمود بشأن اتمام المصالحة الوطنية.

وقال انه خلال الفترة الماضية تواصلنا مع الجانب المصري والذي كان من المفترض ان يأتي بإجابة واضحة بشأن تطبيق اتفاق المصالحة عام 2017 لكن حتى الان لم يحصل ذلك مضيفا "اننا لن نياس وسنقبى نتابع هذا الموضوع".