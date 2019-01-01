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الاقتصاد: على الشركات "غير الربحية" تصويب أوضاعها

الخميس 11 يوليو 2019 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد: على الشركات "غير الربحية" تصويب أوضاعها


رام الله / سما /

 دعا مراقب الشركات، اليوم الخميس، الشركات غير الربحية والتي لم تزود إدارة الشركات بوزارة الاقتصاد الوطني بالتقرير السنوي عن أعمالها ونشاطاتها التي قامت بها ومصادر تمويلها مرفقاً به ميزانيتها مصدقة من المفوضين بالتوقيع عن الشركة ومدقق حساباتها، مراجعة الوزارة من أجل تصويب أوضاعها.

وأشار مراقب الشركات طارق المصري بأنه يتوجب على كل شركة غير ربحية مسجلة في سجل الشركات غير الربحية تزويد مراقب الشركات بتلك البيانات وذلك استناداً لأحكام نظام الشركات غير الربحية، وهذا يشمل أيضاً أي شركة أجنبية أنشأت لها فرعاً في فلسطين لغايات غير ربحية.

وحدد مراقب الشركات مدة أقصاها شهر للشركات غير الربحية لتصويب أوضاعها من تاريخ نشر هذا البيان الصحفي، مؤكداً على أنه سيتم البدء باتخاذ المقتضى القانوني اللازم بحق كل شركة مخالفة بعد هذا التاريخ.

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