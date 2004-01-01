غزة / سما /

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الفلسطيني, عن جدول مباريات دور الـ16 لبطولة الناشئين مواليد "2004 فما فوق".

وتجري منافسات دور الـ16 السبت المقبل, بواقع مباراتين على كل ملعب, إذ تجري الأولى الساعة 4.30 مساء, والثانية الساعة 6 مساء.

وفيما يلي جدول المباريات:

1- خدمات البريج – العودة على ملعب الدرة.

2- فلسطين - اتحاد خانيونس على ملعب الدرة.

3- جمعية الصلاح - شباب معن على ملعب خانيونس البلدي.

4- شباب رفح - الأقصى على ملعب خانيونس البلدي.

5- أكاديمية تشامبيونز - خدمات الشاطئ على ملعب اليرموك.

6- خدمات خانيونس - بيت حانون الرياضي على ملعب اليرموك.

7- الهلال – الجزيرة على ملعب فلسطين.

8- أكاديمية الوحدة - خدمات جباليا على ملعب فلسطين.