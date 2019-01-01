الكشف عن الجهاز الفني لنماء

غزة / سما /

كشف نادي نماء, عن جهازه الفني, استعدادا لخوض منافسات دوري الدرجة الأولى في الموسم الكروي الجديد 2019-2020.

وأكد نماء أن الجهاز الفني يتكون من نعيم سلامة مديرا فنيا، ومحمد قشطة مساعدا ومديرا للكرة، وإياد دويمة مدربا للحراس، وعبيدة أبو ندى مدربا للياقة البدنية، وعمر أبو جبل مساعد إداريا، وماهر غنيم معالجا وحسام البرش مساعدا، وعمار علوان أمينا للعهدة.

وبدأ الفريق قبل أيام قليلة, خوض فترة الإعداد للموسم الجديد, بمشاركة صفقاته التي أبرمها خلال الانتقالات الصيفية.

يشار إلى أن نماء يطمح للظهور بصورة قوية في دوري الأولى خلال الموسم الجديد, بهدف المنافسة على اللعب مع الكبار.