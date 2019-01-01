شرطة الاحتلال تتهم فلسطينيين بارتكاب عمليات اغتصاب

القدس المحتلة / سما /

بعد أن فشلت الشرطة الإسرائيلية في إثبات تهمة اغتصاب طفلة إسرائيلية على المواطن محمد قطوسة من دير قديس غرب رام الله، عادت لتوجّه اتهامات بالاغتصاب لفلسطينيين آخرين من الضفة الغربية.

وبحسب صحيفة معاريف، فإنه تم يوم أمس الأربعاء، اعتقال فلسطيني بشبهة اغتصاب طفلة إسرائيلية تبلغ من العمر (13 عامًا)، من أسدود مشيرةً إلى أنه تم اعتقاله بعد فراره إلى الضفة الغربية وتم تمديد اعتقاله لمدة ستة أيام للتحقيق معه.

ووقعت الحادثة في مايو/ أيار الماضي، حيث يتهم الشاب باقتياد الفتاة من مدرستها التي يعمل فيها كعامل صيانة، إلى شقة مجاورة من مكان العمل، واعتدى عليها جنسيًا.

ونفى الشاب تلك الادّعاءات، كما نفى أن يكون هرب إلى الضفة الغربية وأنه توجه مسبقًا لمراكز الشرطة من أجل فحص فيما إذا كان هناك أي ملاحقة قانونية له.

وأعلن اليوم الخميس عن اعتقال فلسطيني آخر من سكان الخليل بتهمة التحرش بإسرائيلية داخل منطقة ميفاسيريت. وأشارت الصحيفة إلى أن المعتقل يبلغ من العمر 29 عامًا، ويملك تصريحًا للإقامة في إسرائيل، وسيجري تمديد اعتقاله على ذمة التحقيقات.