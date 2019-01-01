فوزان للزوايدة ونماء في دوري الطائرة

غزة / سما /

فاز فريقا الزوايدة ونماء على بيت حانون الرياضي والمجمع الإسلامي تواليا, ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري الطائرة.

وتفوق الزوايدة على نظيره بيت حانون الرياضي (3-0), بواقع (25-15), و(25-13), و(25-17).

أدار اللقاء محمد أبو سعدة حكم أول, ومحمد مهاني حكم ثاني, وسجله أكرم السرسك, ومحمد دربيه وحسن غنيم على الخطوط.

وبنفس النتيجة, انتصر نماء على خصمه المجمع الإسلامي, بواقة (36-34), و(25-22), و(25-11).

أدار اللقاء عاطف حسونة حكم أول, وجميل الزعانين حكم ثاني, وسجله سمير المقيد, وياسين عوكل وحارث أبو العمرين على الخطوط.